El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirige al Air Force One antes de partir del Aeropuerto Municipal de Morristown, en Morristown, Nueva Jersey, el 14 de septiembre de 2025. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se dirige al Air Force One antes de partir del Aeropuerto Municipal de Morristown, en Morristown, Nueva Jersey, el 14 de septiembre de 2025. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
La aprobación de Trump entre los votantes latinos cae al 37 % en una nueva encuesta
Resumen de la noticia por IA
La aprobación de Trump entre los votantes latinos cae al 37 % en una nueva encuesta

La aprobación de Trump entre los votantes latinos cae al 37 % en una nueva encuesta

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La aprobación del presidente de Estados Unidos, , cayó al 37 % entre los votantes latinos en septiembre, mientras que , según reveló este lunes una nueva encuesta de la firma Global Strategy Group y la organización Somos Votantes.

Las cifras contrastan con el 39 % de aprobación y el 57 % de desaprobación que el sondeo reportó en su última medición en mayo, lo que el estudio atribuye, en particular, a una erosión del apoyo de Trump entre hombres latinos y jóvenes en general por “crecientes preocupaciones económicas”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Por primera vez, más hombres hispanos, el 52 %, reprueban la segunda desde que comenzó en enero frente a quienes la aprueban (46 %), mientras que el 67 % de las mujeres tienen una opinión negativa y el 30 % de ellas una positiva.

PUEDES VER: Washington logra un acuerdo con China para que TikTok EE.UU. pase a control estadounidense

La mayor caída ocurrió entre jóvenes de 18 a 29 años, grupo en el que ahora dos de cada tres, el 66 %, reprueba la gestión de Trump frente a un 33 % que la aprueba, lo que contrasta con la proporción de 56 % de opiniones negativas y 40 % positivas de mayo.

Al contemplar solo la gestión de la economía, el 62 % de los latinos y el 36 % lo avalan, según la encuesta realizada de forma digital a 800 votantes hispanos entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre, con un margen de error del 3,5 % y un nivel de confianza del 95 %.

“El pesimismo económico y la ansiedad permanecen altos, con las acciones de Trump, especialmente sus , vistas ampliamente como profundamente impopulares y directamente dañando el bienestar financiero de los hispanos/latinos”, indicó el informe.

De hecho, casi dos tercios de los votantes hispanos, el 64 %, considera “pobre” la economía, y el 58 % piensa que “activamente está empeorando”, con lo que más de una cuarta parte, el 26 %, afirma tener problemas para solventar sus gastos, según el sondeo.

US President Donald Trump listens during a Latinos for Trump Coalition roundtable meeting at the Treasure Island Hotel and Casino on September 13, 2020, in Las Vegas, Nevada. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)
US President Donald Trump listens during a Latinos for Trump Coalition roundtable meeting at the Treasure Island Hotel and Casino on September 13, 2020, in Las Vegas, Nevada. (Photo by Brendan Smialowski / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI

En el estudio de opinión, más del 64 % desaprueban el manejo de Trump de los aranceles y el comercio, y más de siete de cada 10, el 71 %, piensa que dichos impuestos comerciales están elevando el costo de los productos.

La mayoría de los latinos, el 51 %, creen que Trump está enfocado más en los aranceles y el 47 % piensa que se concentra mucho en la , aunque los hispanos enuncian como sus prioridades la inflación y el costo de vida (50 %), y los empleos y la economía (39 %).

La encuesta refleja la atención política que han despertado los votantes latinos en Estados Unidos, donde el 48 % de ellos votó por Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 frente al 51 % que sufragó , según el Pew Research Center.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC