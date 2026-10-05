icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que, en 2009, asesinó a 13 personas en la base militar de Fort Hood, Texas. (Foto de AP)
Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que, en 2009, asesinó a 13 personas en la base militar de Fort Hood, Texas. (Foto de AP)
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump aprobó la ejecución por pelotón de fusilamiento de un psiquiatra del Ejército de Estados Unidos que, en 2009, asesinó a 13 personas en una base militar, informó el Pentágono este lunes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.