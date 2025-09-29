Carlos Lázaro
Trump apunta a Portland: las claves para entender la militarización de esta ciudad santuario para los inmigrantes
El despliegue militar ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Portland, la ciudad más importante de Oregón, marca un nuevo capítulo en la creciente tensión entre el gobierno federal y las ciudades santuario. La decisión del republicano, anunciada el sábado, se justifica en la necesidad de “proteger las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)” frente a supuestos ataques de grupos como Antifa y otros “terroristas nacionales”.

