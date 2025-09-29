Trump apunta a Portland: las claves para entender la militarización de esta ciudad santuario para los inmigrantes

El pasado 21 de enero, un día después de la segunda investidura de Trump, el alcalde de Portland, Keith Wilson, reconocía que su urbe encararía cuatro años complejos por la agresiva política migratoria del mandatario republicano. El funcionario demócrata hizo un llamado a la unión, “libertad frente al miedo y refugio frente a las excesivas medidas federales, sin importar lo que pueda tener que afrontar nuestra ciudad en los próximos días”.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

De esta forma, Portland, una ciudad santuario de Estados Unidos, donde las autoridades limitan su cooperación con las políticas migratorias federales, ha reafirmado su compromiso con los migrantes al unirse a una demanda contra la administración Trump y emitir una notificación de violación de zonificación para establecer una agencia de la ICE a unos 3 kilómetros al sur del centro de la ciudad.

Las manifestaciones frente al centro de detención se han vuelto frecuentes, en rechazo a las deportaciones y las redadas, pero en su mayoría han sido pacíficas. No obstante, en determinadas ocasiones han terminado también con el uso de gas lacrimógeno e inclusive el cierre de la instalación por algunos días. Así, el ICE ha presentado dificultades para operar en Portland, incentivando a Trump a militarizar la ciudad.

Estas son las claves para entender lo que pasa en Portland.

Una cuarta ciudad demócrata militarizada

La militarización de Portland no es un hecho aislado. Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Trump ha desplegado a la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles, Washington D.C., y Memphis.

Además, ha amenazado con enviar a la Guardia Nacional a Chicago, Nueva York y Baltimore.

El patrón es claro: todas son grandes urbes gobernadas por demócratas y donde se practican políticas progresistas. En muchas ocasiones, hay resistencia a las decisiones impuestas por el gobierno federal.

El arresto de un padre iraní en Oregón reabrió el debate sobre las tácticas del ICE cerca de escuelas y lugares públicos. La familia exige respuestas. (Crédito: Gemini AI / Recreación).

“Ya intervino Washington, ya intervino California, y ahora entra a Portland, la cuarta ciudad demócrata más grande del país. ¿Por qué? Porque Trump intuye que allí se prepara un gran movimiento opositor, y busca controlarlo preventivamente", asegura el internacionalista Juan Velit Granda a El Comercio.

El especialista considera esta estrategia como un punto de inflexión. “Yo creo que podría ser el detonador para sucesivas acciones de los grupos contrarios a Trump en Estados Unidos. Creo que ha llegado a un límite el soporte de las arbitrariedades y Trump está mintiendo flagrantemente. Ha alegado que hay una guerra, ha alegado que hay un conflicto, que ha subido exponencialmente la delincuencia, que el grupo del ICE que persigue a los migrantes está cercado. y nada de eso es verdad”, sostiene Velit Granda.

Antifa y "terroristas locales" como justificación

En su plataforma Truth Social, Trump “autorizó el uso de fuerza total, si es necesario” en Portland. La cadena CNN no tuvo una respuesta específica cuando consultó a la Casa Blanca a qué se refería el presidente con “toda la fuerza”. Tampoco hubo respuesta sobre cuándo y qué tipo de militares se trasladarían a esa ciudad.

No obstante, a través de un comunicado, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, sostuvo que esta medida se ejecuta después de “semanas de disturbios violentos en instalaciones del ICE” en Portland, además de ataques en contra de las fuerzas del orden.

Una mujer encara a un agente del orden frente al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante una protesta el sábado 14 de junio de 2025 en Portland, Oregon. (Foto AP/Jenny Kane, archivo).

“No permitiremos que quienes el Gobierno federal califica como terroristas nacionales de Antifa nos disuadan de nuestra misión de mantener la seguridad en Estados Unidos, y quienes lo intenten serán responsables de sus actos”, sostuvo McLaughlin de acuerdo a lo publicado por la CNN.

Como se recuerda, el 23 de setiembre Trump firmó un decreto que declaró a Antifa, un movimiento radical descentralizado de izquierda, como “organización terrorista”. Justamente, Juan Velit Granda considera también que la militarización en Portland se debe a que esta organización es bastante fuerte en esta urbe ubicada al norte del país.

“Antifa tiene una de sus sedes en Portland y es uno de los lugares donde es mucho más fuerte, es mucho más poderoso", manifiesta el internacionalista, quien también cuestiona la presencia de otros grupos en la urbe. “Ha dicho que hay terroristas pagados y todo esto para justificar la militarización”, sostiene.

¿Una ciudad devastada?

El discurso presidencial presenta una visión sombría sobre Portland. Y es que Donald Trump habló de una “ciudad devastada” e instalaciones “del ICE asediadas por terroristas”, pero los últimos reportes de la urbe, en base a los medios periodísticos y las agencias de noticias, muestran una ciudad que está funcionando con normalidad, aunque afectada por la polarización.

“¿Cómo va a ser una ciudad devastada? Lo ha dicho la gobernadora [de Oregón] Tina Kotek: no hay ninguno de los elementos que justificarían la intervención militar. Y además, la ley no permite instalar cuarteles de ICE en zonas donde no se haya autorizado su presencia. Creo que estos elementos están poniendo ya al borde de un precipicio que podría llevar a Estados Unidos a una situación de inmanejable consecuencia", explica Velit.

We are hearing a lot about our hometown in the media. This is our Portland today: people visiting Saturday Market, feeding geese, sipping espresso, biking, playing in the park, and going to food carts.⁰ ⁰Learn how Portland is standing up for our community at… pic.twitter.com/6behTbLwRh — City of Portland, OR (@PortlandGov) September 27, 2025

Justamente, Kotek escribió este último fin de semana en sus redes sociales que su oficina no ha sido notificada del motivo del despliegue de los militares. “No hay ninguna amenaza contra la seguridad nacional en Portland”, sostuvo la gobernadora, mientras que el alcalde de Portland, Keith Wilson declaró que el “número de soldados necesarios es nulo, tanto en Portland como en cualquier otra ciudad estadounidense”.

De esta forma, mientras las tropas se preparan para desplegarse, Portland se mantiene firme en cuidar su ciudad santuario tanto por “ley como por espíritu”, como indicó Wilson desde el retorno al poder de Donald Trump. “Hoy se reafirman los habitantes en su compromiso de unirse y defender no solo a los migrantes, sino también la autonomía del gobierno de Portland. Salir a defender su identidad política, a ponerle un muro de contención a las arbitrariedades que está ejerciendo Donald Trump en Estados Unidos”, finaliza Velit.

VIDEO RECOMENDADO