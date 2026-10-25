El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este domingo de madrugada contra el expresidente Barack Obama, después de que éste participara en un mitin de campaña en apoyo al candidato a senador demócrata Abdul-El Sayed este sábado en Michigan.

“Obama fue un presidente totalmente incompetente! Le pagó a Irán miles de millones de dólares y les abrió el camino hacia un arma nuclear”, escribió el mandatario en su cuenta de la red Truth Social.

Tras recordar que Obama hizo campaña por Hillary Clinton y Kamala Harris, el presidente aseguró que ahora está haciendo campaña por “un yihadista vinculado a los Hermanos Musulmanes”, en alusión a El Sayed.

No es la primera vez que Trump hace estas declaraciones, ya que este viernes aseguró que era parte de los “Hermanos Musulmanes”, que fueron designados como grupo terrorista extranjero por su Gobierno en noviembre de 2025 por sus vínculos con Hamás.

Barack Obama criticó con dureza la gestión de Donald Trump ante el coronavirus. (Foto: AFP / NICHOLAS KAMM Y ATEF SAFADI). / NICHOLAS KAMM, ATEF SAFADI

Michigan se ha convertido en clave en la reñida batalla entre demócratas y republicanos por el control del Senado y este domingo Trump tiene previsto también un mitin en este estado.

“Yo gané en Michigan por un amplio margen; logré recuperar la industria automotriz, la base de la Fuerza Aérea y mucho más. Además, hay más empleos que nunca”, escribió el mandatario antes de acudir al acto de campaña de este domingo.

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