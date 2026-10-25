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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump responde a una pregunta de los periodistas mientras camina hacia el helicóptero presidencial Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D. C., EE. UU., el 23 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW
El presidente estadounidense Donald Trump responde a una pregunta de los periodistas mientras camina hacia el helicóptero presidencial Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D. C., EE. UU., el 23 de octubre de 2026. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW
/ SHAWN THEW
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este domingo de madrugada contra el expresidente Barack Obama, después de que éste participara en un mitin de campaña en apoyo al candidato a senador demócrata Abdul-El Sayed este sábado en Michigan.

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