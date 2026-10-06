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Resumen

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Vista del logo de la cadena Fox News, en su sede principal de Nueva York, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Justin Lane
Vista del logo de la cadena Fox News, en su sede principal de Nueva York, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/Justin Lane
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra la conservadora Fox News, su cadena de televisión favorita, a la que acusó de dedicar más cobertura a los demócratas que a los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

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