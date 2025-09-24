El presidente Donald Trump asiste a una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 23 de septiembre de 2025. Foto: Ludovic MARIN / AFP
El presidente Donald Trump asiste a una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 23 de septiembre de 2025. Foto: Ludovic MARIN / AFP
/ LUDOVIC MARIN
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump arremete contra la ABC por el regreso de Kimmel, quien reproduce “basura” demócrata
Resumen de la noticia por IA
Trump arremete contra la ABC por el regreso de Kimmel, quien reproduce “basura” demócrata

Trump arremete contra la ABC por el regreso de Kimmel, quien reproduce “basura” demócrata

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , arremetió contra la cadena ABC por , quien reproduce en la televisión “BASURA” demócrata, lo que, a juicio del presidente y magnate, puede suponer una “contribución ilegal” en la campaña de los demócratas.

“Creo que vamos a poner a prueba a la ABC en este asunto”, deslizó Trump en su red social, Truth Social, recordando que la cadena tuvo que pagarle 16 millones de dólares en un litigio anterior por difamación.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

El presidente republicano lo dijo después de que Jimmy Kimmel volviera a su programa nocturno tras suspenderlo la cadena ABC la semana pasada por los , comentarios por los que se disculpó en su regreso a la pequeña pantalla.

PUEDES VER: Trump amenaza con quitarle los permisos de emisión a los canales de EE.UU. que lo critiquen

por “no aguantar las bromas”, y aseveró, en su monólogo inicial: “No podemos permitir que nuestro Gobierno controle lo que decimos y lo que no decimos en televisión”.

“No puedo creer que la ABC Fake News le haya devuelto a el trabajo. ¡La ABC dijo a la Casa Blanca que su show estaba cancelado! Algo pasó entren ese momento y ahora, porque su audiencia (la del presentador) SE HA IDO, y su ‘talento’ nunca estuvo", escribió Trump en su mensaje en Truth Social.

Fotografía de archivo del comediante y presentador estadounidense Jimmy Kimmel. Foto: EFE/EPA/ Caroline Brehman
Fotografía de archivo del comediante y presentador estadounidense Jimmy Kimmel. Foto: EFE/EPA/ Caroline Brehman

También se preguntó por qué querría la cadena de vuelta “a alguien que lo hace tan mal”, que “no es divertido” y que “pone en peligro a la cadena al reproducir” la “BASURA” demócrata, y, en este sentido, defendió que Kimmel es “otro brazo más” del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés).

“Según tengo entendido, eso sería una importante contribución ilegal a la campaña. Creo que vamos a poner a prueba a ABC en este asunto. Veamos cómo nos va”, apostilló Trump en un mensaje que terminó diciendo: “Dejemos que Jimmy Kimmel se pudra en sus malas audiencias”.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC