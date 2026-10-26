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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de partir desde el jardín sur de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 22 de octubre de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de partir desde el jardín sur de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 22 de octubre de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH)
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra Noruega, a la que calificó de “país de mierda”, y afirmó que los inmigrantes noruegos no son bienvenidos en Estados Unidos porque el Comité del Nobel no le concedió el premio de la Paz.

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