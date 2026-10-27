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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 27 de octubre de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa antes de abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 27 de octubre de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que aceptará el resultado de las elecciones de medio mandato, donde los republicanos podrían perder su mayoría en el Congreso, si estas son “limpias”.

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