Trump asegura que Alex Pretti era un agitador y “quizás un insurgente”

Un doliente reza mientras la gente se reúne en un monumento improvisado en la zona donde Alex Pretti fue asesinado a tiros un día antes por agentes federales de inmigración en Minneapolis, Minnesota, el 25 de enero de 2026. (FOTO: ROBERTO SCHMIDT / AFP).

Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes de agitador y “quizá insurgente” al enfermero Alex Pretti, que murió el 24 de enero por los disparos de un agente de inmigración en Minnesota cuando Pretti se encontraba arrodillado en el suelo y reducido por varios miembros de seguridad.

