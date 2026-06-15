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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que ya hay barcos, muchos de ellos cargados de petróleo, que están empezando a salir del estrecho de Ormuz.

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