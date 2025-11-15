El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, camina hacia el Marine One al salir del Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 14 de noviembre de 2025. Foto: SAUL LOEB / AFP
Trump asegura que denunciará por una suma millonaria a la BBC por edición de un discurso
Trump asegura que denunciará por una suma millonaria a la BBC por edición de un discurso

Trump asegura que denunciará por una suma millonaria a la BBC por edición de un discurso

El presidente de Estados Unidos, , aseguró este viernes que la próxima semana podría interponer una después de que la cadena británica admitiera un error al editar su discurso relacionado al 6 de enero de 2021.

“Les vamos a exigir una cantidad entre 1.000 millones y 5.000 millones de dólares”, dijo el mandatario al grupo de prensa que lo acompañó durante su abordaje al avión presidencial en Washington antes de partir rumbo a Florida.

El republicano concluyó que “tengo que hacerlo” y adelantó que la acción judicial podría ser presentada la próxima semana.

La BBC reconoció esta semana que su programa Panorama que usó una edición “engañosa” del discurso, que tuvo lugar el día del asalto violento al Capitolio, al unir fragmentos de diferentes momentos que podían alterar su sentido.

Trump confirmó que planea emprender acciones legales contra la BBC en declaraciones a los periodistas que lo acompañaban a bordo del Air Force One.
Trump confirmó que planea emprender acciones legales contra la BBC en declaraciones a los periodistas que lo acompañaban a bordo del Air Force One.

El equipo legal de Trump sostiene que esa edición omitió la frase en la que él pedía a sus seguidores marchar “pacífica y patrióticamente”, lo que, según ellos, dañó su reputación al vincularlo con los actos violentos de ese día.

La cadena británica pidió disculpas y calificó el caso como un “error de juicio”, aunque afirma que no existe base legal para una demanda por difamación relacionada con el contexto del 6 de enero.

