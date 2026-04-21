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El presidente estadounidense Donald Trump reacciona durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 18 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALLISON ROBBERT)
El presidente estadounidense Donald Trump reacciona durante la firma de una orden ejecutiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 18 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALLISON ROBBERT)
/ ALLISON ROBBERT / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que habría ganado la guerra de Vietnam “muy rápidamente” si hubiera estado al frente del país, y puso como ejemplo la fugaz operación de captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Venezuela.

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