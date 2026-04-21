El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que habría ganado la guerra de Vietnam “muy rápidamente” si hubiera estado al frente del país, y puso como ejemplo la fugaz operación de captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Venezuela.

“Si hubiera sido presidente, habría ganado Vietnam muy rápidamente. Lo mismo en Irak. (...) Miren a Venezuela. La tomé en 45 minutos y era un país militarmente muy fuerte”, declaró en una entrevista telefónica con la cadena CNBC.

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Trump hizo estas afirmaciones mientras defendía su desempeño como comandante en jefe, cuestionado por su gestión de la guerra contra Irán, iniciada el pasado 28 de febrero y que ha tenido graves repercusiones económicas por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo y gas.

La guerra de Vietnam (1955-1975), uno de los principales conflictos de la Guerra Fría, quedó grabada en el imaginario colectivo como la mayor derrota militar de Estados Unidos en el siglo XX, pese a su abrumadora superioridad militar.

El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa frente al Despacho Oval en la Casa Blanca en Washington, DC, el 13 de abril de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI

Durante su carrera política, Trump ha modificado la tradicional doctrina intervencionista del Partido Republicano y ha hecho campaña con la promesa de priorizar la política interna y evitar la implicación en costosos conflictos prolongados en el exterior, como la guerra de Irak (2003-2011).

La ofensiva en Irán, impopular según las encuestas, ha sido criticada incluso por sectores de su propio movimiento, MAGA (Hacer Estados Unidos Grande Otra Vez), y amenaza con poner en riesgo la mayoría republicana en el Congreso en las elecciones de medio mandato del próximo noviembre.

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