El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia de la Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca el 2 de marzo de 2026, en Washington, DC. | SAUL LOEB / AFP
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que los ataques contra Irán fueron la “última y mejor oportunidad” para detener el rápido desarrollo del programa de misiles de Teherán y eliminar las “amenazas intolerables” a EE.UU.