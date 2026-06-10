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El presidente estadounidense, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington DC, EE.UU., 17 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/Yuri Gripas/ POOL
El presidente estadounidense, Donald Trump, habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington DC, EE.UU., 17 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/Yuri Gripas/ POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que su país ha estado transportando petróleo por el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz sin conocimiento de Irán y pese al bloqueo, lo que, según afirmó, ha contribuido a contener la inflación.

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