icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en un mitin de campaña de mitad de mandato en el Aeropuerto Regional de Salina, en Salina, Kansas, el 1 de noviembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en un mitin de campaña de mitad de mandato en el Aeropuerto Regional de Salina, en Salina, Kansas, el 1 de noviembre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su país tiene “control total” sobre Venezuela y aseguró haber conseguido “el 50 % del petróleo mundial”, durante dos entrevistas con Fox News, a pocas horas de la apertura de los colegios electorales para las elecciones de medio mandato.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?