Trump asegura que EE.UU. tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas cercanas a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su país tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas en el entorno de Irán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude el país persa.
