El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula mientras habla en la reunión del "Consejo de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 22 de enero de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump asegura que EE.UU. tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas cercanas a Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su país tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas en el entorno de Irán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude el país persa.

Información en desarrollo...

