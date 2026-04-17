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El presidente estadounidense Donald Trump gesticula durante una mesa redonda sobre su política de "no gravar las propinas" en el AC Hotel Las Vegas Symphony Park en Las Vegas, Nevada, el 16 de abril de 2026. Foto: Jim Watson / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula durante una mesa redonda sobre su política de "no gravar las propinas" en el AC Hotel Las Vegas Symphony Park en Las Vegas, Nevada, el 16 de abril de 2026. Foto: Jim Watson / AFP
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes, sin aportar más detalles, que Irán “está retirando o ha retirado” todas las minas marítimas que habría colocado durante el conflicto, aparentemente en referencia al estrecho de Ormuz.

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