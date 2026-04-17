El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes, sin aportar más detalles, que Irán “está retirando o ha retirado” todas las minas marítimas que habría colocado durante el conflicto, aparentemente en referencia al estrecho de Ormuz.

“¡Irán, con la ayuda de los EE. UU., ha retirado —o está retirando— todas las minas marinas!”, escribió el mandatario en su red Truth Social minutos después de asegurar que EE.UU. mantendrá el bloqueo naval a los buques iraníes pese a la reapertura del estrecho anunciada por Teherán.

El pasado sábado, mientras tenían lugar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Pakistán, dos destructores de la Armada estadounidense iniciaron una operación para “establecer las condiciones” que permitirían iniciar la tarea de desminado y orientada a garantizar que la vía quede libre de explosivos, según detalló el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

Por su parte, Irán anunció este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá “totalmente abierto” hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, como resultado del comienzo de la tregua en el Líbano anunciada el jueves.

Sin embargo, Trump ha dicho que su país mantendrá el bloqueo naval sobre buques iraníes o que vayan o vuelvan a y desde puertos iraníes, con independencia de su bandera, hasta que haya un acuerdo.

En la imagen, un buque de carga frente a la costa de la ciudad de Fujairah, en el estrecho de Ormuz, en el emirato septentrional. Foto: Giuseppe CACACE / AFP / GIUSEPPE CACACE

La semana pasada el mandatario estadounidense aseguró que este proceso de limpieza era “un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros”.

Trump también recomendó este viernes a los socios de la OTAN, a los que ha criticado durante las últimas semanas por negarse a reabrir militarmente la vía marítima, que se mantengan “alejados” del estrecho de Ormuz “a menos que solo quieran cargar sus barcos de petróleo”.

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