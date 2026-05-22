Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 22 de mayo de 2026. Foto: Aaron Schwartz / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 22 de mayo de 2026. Foto: Aaron Schwartz / AFP
/ AARON SCHWARTZ
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán “se muere por llegar a un acuerdo” con Washington para poner fin al conflicto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.