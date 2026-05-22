El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán “se muere por llegar a un acuerdo” con Washington para poner fin al conflicto.

“Irán se muere por llegar a un acuerdo. Veremos qué pasa, pero los golpeamos con fuerza, y no tuvimos otra opción, porque Irán no puede tener un arma nuclear. No pueden tenerla”, señaló Trump durante la ceremonia de posesión en la Casa Blanca del nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh.

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Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con la mediación de Pakistán, han estado estancadas durante semanas, mientras Trump ha amenazado con romper el alto el fuego vigente desde abril y retomar la ofensiva militar contra la República Islámica.

Teherán ha rechazado reiteradamente las condiciones impuestas por la Administración Trump para frenar el enriquecimiento de uranio y el lunes presentó una contrapropuesta.

Un hombre se toma una selfie frente a una valla publicitaria que muestra a los difuntos líderes supremos de Irán, el ayatolá Ruhollah Joomeini (izquierda) y el ayatolá Alí Jamenei (centro), junto al recién elegido líder supremo Mojtaba Jamenei. (Foto de Tauseef MUSTAFA / AFP). / TAUSEEF MUSTAFA

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, declaró este viernes que ha habido un “ligero avance” en las conversaciones con Irán, pero advirtió de que Teherán no puede instaurar un sistema de peaje en el estrecho de Ormuz.

“Estamos a la espera de noticias sobre las conversaciones que se están llevando a cabo; se ha producido un ligero avance. No quiero exagerar, pero ha habido un pequeño avance, y eso es positivo”, indicó Rubio durante una visita oficial a Suecia para participar en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN.