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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso antes de firmar una proclamación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 11 de junio de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso antes de firmar una proclamación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 11 de junio de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la guerra con Iránterminó hoy” y expresó optimismo sobre las negociaciones en marcha con Teherán, aunque medios estatales iraníes señalaron que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo definitivo.

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