El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa para hablar sobre el crimen en Washington, DC, en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, el 11 de agosto de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Trump asegura que la violencia en Washington D.C. es peor que la de Lima, México, o Bagdad
El presidente de , , aseguró este lunes que la violencia per cápita registrada en es mucho peor que la de otras capitales como , o .

La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México o algunos de los lugares que se consideran los peores del mundo. Es mucho más alta”, aseguró el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que anunció que pone a la policía de la capital bajo control federal y que activó a la Guardia Nacional.

Francisco Sanz
El republicano se basó en unos gráficos que recogen la tasa de asesinatos del año 2024 en los que se ve que Washington - en la que se registraron 27,54 por cada 100.000 habitantes - lidera la clasificación y prácticamente dobla a la que le sigue, Bogotá (15,1 por cada 100.000), y aventaja a otras como Ciudad de México, Islamabad, Lima, Ottawa, París o La Habana.

Según dijo, también dobla los valores de Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia y San José.

Asimismo, reconoció que otras ciudades estadounidenses “también tienen problemas” de este tipo. Entre otras, Trump se refirió a Nueva York, Los Ángeles o Chicago.

El neoyorquino no mencionó ninguna de las ciudades de estados controlados por los republicanos en los que hay tasas de homicidios más altas como Memphis, en el estado de Tennessee; Nueva Orleans, en el estado de Luisiana; o St. Liouis, en Misuri, que, según estudios, superaron a la capital estadounidense el pasado año.

En Washington, los crímenes violentos han caído un 26 % en lo que va de año y los homicidios un 12 %.

Sin embargo, en proporción al número de habitantes de la capital - tiene unos 700.000 habitantes -, sigue siendo mucho más alta que otras capitales.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

