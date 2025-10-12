Trump asegura que le puede decir a Putin que si no termina la guerra dará misiles Tomahawk a Ucrania

Escucha la noticia
Trump asegura que le puede decir a Putin que si no termina la guerra dará misiles Tomahawk a UcraniaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que está considerando decirle al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina, permitirá el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev.
El líder estadounidense sugirió que aún no había decidido si proporcionaría las armas, pero anotó que habló sobre los misiles con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en dos llamadas telefónicas este fin de semana.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA: Misiles Tomahawk e información de inteligencia: ¿Qué se sabe de la nueva ayuda de EE.UU. a Ucrania para ataques en Rusia?
“(A Ucrania) le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo", dijo Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio.
No obstante, Trump reconoció que esto supondría una escalada del conflicto.
Zelensky lleva mucho tiempo solicitando misiles Tomahawk a Estados Unidos.
El alcance de 1.500 metros de estas armas podría fácilmente poner a Moscú en el punto de mira de Ucrania, según la CNN.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Chavistas dicen que Nicolás Maduro debió ganar el Premio Nobel de la Paz 2025
- Francisco Tudela: “La herencia de la guerra en Gaza es que el tema palestino vuelve a ser prioritario, pero no tiene solución a la vista”
- Trump dice que la guerra en Gaza entre Israel y Hamás “ha terminado”
- F/A-XX: Así es el caza invisible de sexta generación que marcará la próxima era del poder aéreo de EE.UU.
- Netanyahu asegura que “la campaña no ha terminado” e Israel encara “desafíos de seguridad”
Contenido sugerido
Contenido GEC