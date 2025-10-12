El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de octubre de 2025. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de octubre de 2025. (Foto de Jim Watson / AFP).
Trump asegura que le puede decir a Putin que si no termina la guerra dará misiles Tomahawk a Ucrania
El presidente de Estados Unidos, , declaró este domingo que está considerando decirle al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que si la guerra en no termina, permitirá el envío de misiles de largo alcance a Kiev.

El líder estadounidense sugirió que aún no había decidido si proporcionaría las armas, pero anotó que habló sobre los misiles con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en dos llamadas telefónicas este fin de semana.

MIRA: Misiles Tomahawk e información de inteligencia: ¿Qué se sabe de la nueva ayuda de EE.UU. a Ucrania para ataques en Rusia?

“(A Ucrania) le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo", dijo Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio.

No obstante, Trump reconoció que esto supondría una escalada del conflicto.

Zelensky lleva mucho tiempo solicitando misiles Tomahawk a Estados Unidos.

El alcance de 1.500 metros de estas armas podría fácilmente poner a Moscú en el punto de mira de Ucrania, según la CNN.

