El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 10 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/GRAIG HUDSON / POOL)
Trump asegura que los demócratas se “excedieron” en disputa por cierre de Gobierno de EE.UU.
El presidente de , , afirmó este lunes que el líder de la minoría demócrata en el Senado, , se “excedió” en la disputa por el cierre de Gobierno.

Según Trump, en una entrevista exclusiva con Fox News, Schumer pensó que podría derrotar a los republicanos, pero “los republicanos lo derrotaron a él”.

MIRA AQUÍ: Senado de EE.UU. aprueba iniciar el debate sobre ley para poner fin al cierre del Gobierno

El mandatario reiteró su posición de que el demócrata sobrepasó los límites en las negociaciones sobre el financiamiento del gobierno y agregó que “simplemente se pasó de la raya”.

Durante la entrevista, Trump volvió a criticar el plan médico Obamacare que los demócratas han defendido y causado el estancamiento para encontrar acuerdos en el senado y finalizar el cierre de Gobierno más largo de la historia, indicando que este “nunca ha funcionado” “tiene falencias”, sin explicar el fondo de sus criticas.

En una rueda de prensa esta tarde, Trump afirmó haber discutido un nuevo plan de salud con senadores republicanos, asegurando que trabajarían en él en el siguiente periodo legislativo como parte de la reforma de salud que el mandatario ha prometido desde que incursionó en la política en 2016.

El Senado comenzó este lunes una serie de votaciones que buscan aprobar un paquete de financiación de compromiso que permitiría la reapertura del Gobierno con miras a enero y la propuesta republicana ha avanzado con mínimos, tras conseguir el respaldo de ocho demócratas.

De ser aprobado, el acuerdo deberá regresar a la Cámara de Representantes para una nueva votación, que sucederá durante la semana, y posterior ratificación antes de ser enviado al presidente para su firma.

Analistas consideran que la postura de Trump y las tensiones entre demócratas y republicanos podrían influir en la rapidez con la que se logre un acuerdo, mientras millones de empleados federales permanecen afectados por la paralización parcial de las actividades gubernamentales.

Estados Unidos entró el miércoles 5 de noviembre en el 36º día de cierre gubernamental, el más largo de la historia, un récord que el presidente Donald Trump achacó a los demócratas, a quienes calificó de "kamikazes". (AFP)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

