Trump: rehenes de Israel serán liberados por Hamás el lunes y Gaza será reconstruida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los rehenes de Israel serán liberados por Hamás el próximo lunes y que “Gaza será reconstruida”.

Trump, durante una entrevista en la cadena Fox News, afirmó que, de acuerdo con los tratos alcanzados, los rehenes israelíes serán liberados al inicio de la próxima semana.

El mandatario señaló además que Estados Unidos “estará involucrado” en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado.

Durante su intervención telefónica, el republicano sostuvo que Israel “no puede pelear contra el mundo” y que “ellos lo entienden”, en referencia a la primera fase del plan de paz firmado este miércoles, que incluye la liberación de rehenes israelíes y palestinos, así como la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de Gaza.

“El mundo está unido para lograr este acuerdo”, subrayó Trump, y añadió que incluso Irán “bendijo” la iniciativa.

El anuncio se produjo pocas horas después de que Trump confirmara oficialmente la firma de una primera fase del acuerdo de paz para Gaza, elaborado con el apoyo de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El pacto contempla un alto el fuego inmediato y el inicio de un proceso de reconstrucción y reconciliación regional.

El presidente estadounidense busca ser considerado para el Premio Nobel de la Paz, por su mediación en el conflicto, y podría viajar a Egipto este fin de semana para participar en las fases finales previo a la liberación de rehenes.

