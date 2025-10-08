El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estima que los rehenes de Israel retenidos por Hamás en Gaza serán liberados este lunes 13 de octubre. (EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL)
Trump: rehenes de Israel serán liberados por Hamás el lunes y Gaza será reconstruida
El presidente de Estados Unidos, , aseguró este miércoles que los rehenes de serán liberados por el próximo lunes y que “ será reconstruida”.

Trump, durante una entrevista en la cadena Fox News, afirmó que, de acuerdo con los tratos alcanzados, los rehenes israelíes serán liberados al inicio de la próxima semana.

MIRA AQUÍ: Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza

El mandatario señaló además que Estados Unidosestará involucrado” en el proceso de reconstrucción de Gaza, tras el acuerdo alcanzado.

Durante su intervención telefónica, el republicano sostuvo que Israelno puede pelear contra el mundo” y que “ellos lo entienden”, en referencia a la primera fase del plan de paz firmado este miércoles, que incluye la liberación de rehenes israelíes y palestinos, así como la retirada paulatina de las fuerzas israelíes de Gaza.

El mundo está unido para lograr este acuerdo”, subrayó Trump, y añadió que incluso Iránbendijo” la iniciativa.

El anuncio se produjo pocas horas después de que Trump confirmara oficialmente la firma de una primera fase del acuerdo de paz para Gaza, elaborado con el apoyo de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos, y respaldado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

MÁS INFORMACIÓN: Hamás liberará a 20 rehenes con vida a cambio de 2.000 prisioneros en primera fase del acuerdo con Israel

El pacto contempla un alto el fuego inmediato y el inicio de un proceso de reconstrucción y reconciliación regional.

El presidente estadounidense busca ser considerado para el Premio Nobel de la Paz, por su mediación en el conflicto, y podría viajar a Egipto este fin de semana para participar en las fases finales previo a la liberación de rehenes.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

