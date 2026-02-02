Trump asegura que los republicanos deberían “nacionalizar” las elecciones en Estados Unidos

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desciende del Marine One en el jardín sur a su llegada a la Casa Blanca en Washington, DC, el 1 de febrero de 2026. (Aaron Schwartz / AFP)

/ AARON SCHWARTZ
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que los republicanos deberían “nacionalizar” las elecciones, e insistió de nuevo en sus acusaciones -sin aportar pruebas- sobre un supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020.

