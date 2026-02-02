Trump asegura que los republicanos deberían “nacionalizar” las elecciones en Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que los republicanos deberían “nacionalizar” las elecciones, e insistió de nuevo en sus acusaciones -sin aportar pruebas- sobre un supuesto fraude electoral en los comicios presidenciales de 2020.

“Los republicanos deberían decir: ‘Queremos hacernos cargo. Deberíamos asumir el control de la votación en al menos 15 lugares’. Los republicanos deberían nacionalizar las votaciones”, declaró Trump durante su intervención en el pódcast del exsubdirector del FBI Dan Bongino.

La postura de Trump choca con la Constitución de Estados Unidos, que atribuye a los estados la organización y administración de las elecciones.

Estas declaraciones se dan después de que el FBI registrara el pasado miércoles una oficina electoral en el condado de Fulton, Georgia, donde incautó papeletas y otros documentos electorales vinculados a las elecciones de 2020 en el marco de una investigación sobre los comicios, en los que esta región fue clave para la victoria del expresidente Joe Biden (2021-2025).

El mandatario aseguró que hubo personas que “votaron ilegalmente” en 2020 y, a pesar de los resultados de los comicios, insistió en haber ganado las presidenciales por una amplia mayoría.

Sobre la incautación de documentos en Georgia, Trump insinuó que “van a salir a la luz cosas interesantes”.

En los últimos meses, Trump ha redoblado sus esfuerzos por cuestionar los resultados de las presidenciales de 2020 y llegó a afirmar que “pronto se procesará a estas personas por lo que hicieron” en relación con la gestión de los comicios, aunque la Casa Blanca no ha aclarado cómo podrían llevar a cabo estas medidas sin contradecir la Constitución.

En un mensaje en redes en agosto, el republicano dijo que “los estados son solo un agente del Gobierno federal para el recuento y la tabulación de votos”.

