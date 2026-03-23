El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este lunes que las negociaciones que mantiene con Irán para poner fin a la guerra son con un político “respetado” del país, cuya identidad no quiso revelar, y que no es el líder supremo, Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado Alí Jameneí.

“(Estamos en contacto) con una persona de alto rango. No lo olviden: hemos aniquilado la primera, la segunda y, en gran medida, la tercera fase del liderazgo. Pero estamos tratando con un hombre que creo que es el más respetado y el líder. Ya saben, es un poco difícil, lo han aniquilado, los hemos aniquilado a todos”, explicó a la prensa en el aeropuerto de Palm Beach (Florida), donde pasó el fin de semana.

Ante la insistencia de una reportera, Trump respondió: “No, no con el líder supremo”.

Mojtaba Jameneí sucedió a su padre como líder supremo de la República Islámica después de que este fuera asesinado en un bombardeo el 28 de febrero, cuando comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

El nuevo líder supremo, sin embargo, no ha sido visto en público y la Administración de Trump afirma que podría estar desfigurado por los ataques o incluso muerto.

“No hemos tenido noticias del hijo. De vez en cuando se ve alguna declaración, pero no sabemos si está vivo”, aseguró Trump este lunes.

De lado estadounidense, las negociaciones las han liderado el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente.

“Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Nosotros también quisiéramos alcanzarlo”, aseguró Trump, quien añadió que este lunes habrá más llamadas telefónicas y predijo una reunión presencial entre representantes de ambos países “muy pronto”.

Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Agencia Tasnim

Trump dijo que existen “puntos importantes de acuerdo”, definió las conversaciones hasta ahora como “perfectas” y dijo que, si siguen adelante, se acabará este problema, este conflicto".

El presidente estadounidense subrayó que cualquier pacto con la República Islámica debe evitar que esta nación pueda obtener un arma nuclear.

“No queremos ver ninguna bomba nuclear, ningún arma nuclear”, afirmó Trump, quien adelantó que Estados Unidos requisará el uranio enriquecido de Irán.

Horas antes, a través de su red social Truth Social, Trump anunció que ordenó a su Departamento de Guerra posponer durante cinco días los ataques contra la infraestructura energética de Irán para dar espacio a las negociaciones.

Trump señaló que ambos países han mantenido en los últimos dos días “conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total” de las hostilidades, que comenzaron el pasado 28 de febrero con un ataque a gran escala de Estados Unidos e Israel.

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