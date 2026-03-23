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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas sobre la guerra de Irán el 23 de marzo de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas sobre la guerra de Irán el 23 de marzo de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este lunes que las negociaciones que mantiene con Irán para poner fin a la guerra son con un político “respetado” del país, cuya identidad no quiso revelar, y que no es el líder supremo, Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado Alí Jameneí.

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