El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la ceremonia de indulto al pavo en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de noviembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Trump asegura que no ha perdido energía y rechaza artículo “difamatorio” del NYT
Trump asegura que no ha perdido energía y rechaza artículo “difamatorio” del NYT

Trump asegura que no ha perdido energía y rechaza artículo “difamatorio” del NYT

El presidente de EE.UU., , aseguró este miércoles que goza de buena salud y no ha perdido su energía, en una respuesta a un artículo “difamatorio” publicado por sobre los signos de fatiga mostrados por el mandatario de 79 años, que calificó de “pasquín barato” al rotativo.

“Los , que pronto cerrará, publicaron un artículo difamatorio sobre mí diciendo que quizás estoy perdiendo mi energía, a pesar de los hechos que demuestran exactamente lo contrario. Saben que esto está mal, como casi todo lo que escriben sobre mí”, escribió Trump en su red Truth Social.

El artículo del Times, ´Días más cortos, signos de fatiga: Trump enfrenta las realidades del envejecimiento en el cargo´, narra como la agenda del veterano magnate se ha ido acortando y menciona ocasiones en las que al parecer se ha quedado dormido en el Despacho Oval, una marcada diferencia con su primer mandato (2017-2021).

PUEDES VER: Enviado de Trump Steve Witkoff viajará a Moscú para intentar cerrar un acuerdo sobre Ucrania

Sin embargo, Trump de que cada vez le resulta más difícil mantener la imagen de agilidad y energía como una de sus herramientas políticas más fuertes, y en su lugar atacó al New York Times. “Este ‘PASQUÍN’ barato es verdaderamente un ‘ENEMIGO DEL PUEBLO’”, agregó.

“Habrá un día en que me falte energía, le pasa a todos, pero con UN EXAMEN FÍSICO PERFECTO Y UNA PRUEBA COGNITIVA COMPLETA (“que superé con excelencia”) REALIZADOS RECIENTEMENTE, ¡ciertamente no es ahora!“, insistió Trump, que recientemente ha redoblado sus ataques contra la prensa.

El presidente también criticó a la autora del análisis, la periodista Katie Rogers, llamándola “reportera de pacotilla, fea por dentro y por fuera” y defendió su actual gestión en la Casa Blanca, durante la que aseguró mantiene .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, en Washington, DC, EE.UU., el 25 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL)
Trump, que cumplirá 80 años el próximo junio, se convirtió en 2024 en el candidato presidencial de mayor edad en ganar unas elecciones.

En julio pasado, la Casa Blanca informó que Trump padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas de la tercera edad, aunque especificaron entonces que gozaba de “excelente salud”.

El republicano suele mofarse del expresidente Joe Biden, al que llama el “Dormilón”, acusa de utilizar un bolígrafo automático para firmar documentos importantes y de no tomar las decisiones durante su mandato, algo que el demócrata niega.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 25 de noviembre que un acuerdo entre Ucrania y Rusia está "muy cerca", aunque los líderes europeos se mostraron escépticos tras una nueva noche de ataques rusos a Kiev. (AFP)

