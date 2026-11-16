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Resumen

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Esta combinación de imágenes, muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al líder norcoreano Kim Jong un. Foto: KENT NISHIMURA / VARIAS FUENTES / AFP
Esta combinación de imágenes, muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al líder norcoreano Kim Jong un. Foto: KENT NISHIMURA / VARIAS FUENTES / AFP
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Por Agencia AFP

Donald Trump anunció el lunes que podría reunirse con el dirigente norcoreano, Kim Jong Un, durante su viaje a China, donde tiene prevista una cumbre con sus homólogos ruso y chino.

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