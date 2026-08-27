El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que Rusia “no va a atacar” territorio de la OTAN, al desestimar informes de prensa según los cuales Washington está preocupado por una posible acción rusa en Europa.

Trump señaló que ha tenido “buenas conversaciones” con el presidente ruso Vladimir Putin. “No va a atacar territorio de la OTAN”, enfatizó.

El mandatario estadounidense hizo estos comentarios luego de que el Kremlin calificara como “historias alarmistas” las informaciones de prensa sobre la visita a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, esta semana.

“Actualmente se publican muchas noticias alarmistas. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de Rusia”, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien afirmó que Moscú enfrenta una “agresión” de los países europeos.

Rusia, que desde 2022 lleva adelante una guerra en Ucrania, ha desmentido en varias ocasiones que pretende atacar a algún país de la Alianza Atlántica.