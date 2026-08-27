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Resumen

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El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla tras firmar una orden ejecutiva que cambia el nombre del lago Ontario a lago de América, el 27 de agosto de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump habla tras firmar una orden ejecutiva que cambia el nombre del lago Ontario a lago de América, el 27 de agosto de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que Rusia “no va a atacar” territorio de la OTAN, al desestimar informes de prensa según los cuales Washington está preocupado por una posible acción rusa en Europa.

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