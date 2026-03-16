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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 16 de marzo de 2026. (ANNABELLE GORDON / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 16 de marzo de 2026. (ANNABELLE GORDON / AFP)
/ ANNABELLE GORDON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla.

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