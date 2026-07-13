El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sin su intervención y la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “Israel no existiría hoy”, al asegurar que Irán habría obtenido un arma nuclear en un plazo de “dos a cuatro semanas” si Washington no hubiera lanzado ataques contra Teherán.

“Creo que Israel no existiría hoy si no fuera por mí y por Netanyahu”, dijo Trump durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt, en la que defendió la ofensiva estadounidense contra Irán y aseguró que la operación evitó que el país persa alcanzara una capacidad nuclear militar.

Trump, en un nuevo intento por justificar la operación militar estadounidense contra Irán, dijo que esta fue necesaria para impedir que Teherán desarrollara un arma nuclear y afirmó que el país persa estaba a “dos o cuatro semanas” de conseguirla antes de los ataques.

Los comentarios de Trump se produjeron en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán, después de que Estados Unidos lanzara ataques contra objetivos iraníes y de que Irán respondiera con ofensivas contra países aliados de Washington en la región.

La Casa Blanca sostiene que las operaciones buscan reducir la capacidad militar iraní y evitar amenazas contra Israel y el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

En la misma entrevista, el mandatario aseguró que Irán sería golpeado “muy duro” esta noche y mañana, solo minutos antes de que el Comando Central confirmara que había iniciado la tercera jornada consecutiva de ataques contra la República Islámica.

La nueva ofensiva estadounidense se produce después de que Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y asegurara que Washington asumirá el papel de “guardián del estrecho de Ormuz”, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El mandatario estadounidense afirmó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20 % de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró “hasta nuevo aviso” tras los recientes ataques estadounidenses.

Trump sostuvo que el proceso para implementar esa compensación comenzará de inmediato y aseguró que Estados Unidos no continuará protegiendo gratuitamente a las naciones que se benefician del tránsito por el estrecho, mientras Irán ha respondido a los ataques con acciones contra países aliados de Washington en la región.

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El presidente Donald Trump dijo el viernes 10 de julio que Estados Unidos "arrasará por completo" a Irán si el gobierno de ese país intenta o logra asesinarlo. (AFP)

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