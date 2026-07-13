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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a su llegada a la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a su llegada a la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sin su intervención y la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “Israel no existiría hoy”, al asegurar que Irán habría obtenido un arma nuclear en un plazo de “dos a cuatro semanas” si Washington no hubiera lanzado ataques contra Teherán.

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