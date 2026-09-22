El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, durante un encuentro con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere reunirse y poner fin a la guerra de Ucrania.

“Está dispuesto a reunirse. Está dispuesto. Le gustaría que la guerra terminara. Creo que ambos quieren que la guerra termine”, dijo Trump ante la prensa al inicio de un encuentro bilateral con Zelensky durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

No obstante, Trump dijo no tener claro si Putin aceptará participar en la cumbre de líderes del G20 en diciembre en Miami, a la que Zelensky pretende asistir.

“Bueno, no lo sé. Sé que se reunirá, y ya tuvimos una reunión en Alaska. Creo que aceptaría otra. No sé nada sobre Miami”, dijo el mandatario.

Trump prometió poner fin a la guerra de Ucrania en el primer día de su segundo mandato, pero el conflicto permanece estancado a pesar de los intentos de diálogo impulsados por su Administración y de que el propio presidente estadounidense se reunió hace un año con Putin en Alaska.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dándose la mano durante una reunión en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL DE UCRANIA / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

En el encuentro de este martes, Zelensky agradeció a Trump su “apoyo” y la ratificación la semana pasada de una ley aprobada por el Congreso estadounidense que permite imponer sanciones a países que compren gas y petróleo ruso.

“El presidente Trump nos ayudará a poner fin a esta guerra y creo que debemos hacerlo, si es posible, antes del invierno”, expresó el ucraniano.

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