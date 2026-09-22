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Resumen

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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL DE UCRANIA
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de septiembre de 2026, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL DE UCRANIA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, durante un encuentro con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere reunirse y poner fin a la guerra de Ucrania.

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