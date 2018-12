Trump asistirá al funeral del ex presidente George H.W. Bush El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y, asistirá al funeral del ex presidente George H.W. Bush en la Catedral Nacional de Washington DC, según informo su vocera oficial. Trump no asistió al funeral de la ex primera dama Barbara Bush, fallecida en abril

