Donald Trump no asistirá al funeral de la ex primera dama Barbara Bush La Casa Blanca explicó que Trump ha decidido no acudir al funeral para evitar "interrupciones" debido al equipo de seguridad adicional que siempre acompaña al mandatario

