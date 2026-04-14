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El presidente de Estados Unidos Donald Trump conversa con la primera ministra de Italia Giorgia Meloni en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de abril de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump conversa con la primera ministra de Italia Giorgia Meloni en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de abril de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes estar sorprendido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y subrayó que “la inaceptable es ella”, en respuesta a las críticas de esta por los ataques recibidos por el papa León XIV por parte del mandatario estadounidense.

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