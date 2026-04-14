El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes estar sorprendido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y subrayó que “la inaceptable es ella”, en respuesta a las críticas de esta por los ataques recibidos por el papa León XIV por parte del mandatario estadounidense.

En una entrevista exclusiva con el diario italiano Corriere della Sera y preguntado sobre la reacción de Meloni, quien calificó de “inaceptables” sus críticas al papa León XIV, Trump fue tajante: “Es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en dos minutos si tuviera la posibilidad”.

Y volvió a arremeter contra el pontífice de quien dijo que “no entiende, y no debería hablar de guerra, porque no tiene ni idea de lo que está pasando. No entiende que en Irán mataron a 42.000 manifestantes el mes pasado”.

En la entrevista, hecha por vía telefónica y de apenas seis minutos de duración, Trump criticó a Meloni por su supuesta inacción ante la crisis en Irán y la acusó de pretender que “Estados Unidos haga el trabajo por ella”.

“Ya no es la misma persona, e Italia no será el mismo país. La inmigración está matando a Italia y a toda Europa”, sentenció Trump, tras confirmar que Meloni y él no hablan “desde hace mucho tiempo”.

“¿A ustedes les gusta el hecho de que su presidenta no esté haciendo nada para obtener el petróleo? ¿Le gusta a la gente? No puedo imaginarlo. Estoy impactado con ella. Pensaba que tenía valor, me equivoqué”, declaró Trump.

El presidente de EE. UU. justificó este distanciamiento porque, según él, Meloni “no quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a deshacernos del arma nuclear. Es muy diferente de lo que pensaba”.

“Dice simplemente que Italia no quiere estar involucrada. Aunque Italia obtiene su petróleo de allá, aunque Estados Unidos es muy importante para Italia. No cree que Italia deba estar involucrada”, afirmó.

Además, Trump afirmó que Europa “se está destruyendo a sí misma desde el interior” con sus políticas energéticas".

“Pagan los costes de energía más altos del mundo y ni siquiera están dispuestos a luchar por el estrecho de Ormuz, de donde la reciben. Dependen de Donald Trump para que lo mantenga abierto”, afirmó.

En este sentido, preguntado por el diario italiano, reveló haber solicitado a Italia el envío de dragaminas a la zona, sin éxito.

“He pedido enviar todo lo que quieran, pero no quieren porque la OTAN es un tigre de papel”, concluyó.