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Resumen

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La relación de Trump con Fox News había sido tradicionalmente muy cercana. (Foto: AFP)
La relación de Trump con Fox News había sido tradicionalmente muy cercana. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar este lunes a la cadena de televisión conservadora Fox News, acusándola de dedicar más tiempo de cobertura a los demócratas antes de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

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