El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a atacar este lunes a la cadena de televisión conservadora Fox News, acusándola de dedicar más tiempo de cobertura a los demócratas antes de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

“Fox dedica más tiempo a defender a los ‘Dumócratas’ —y a exponer sus puntos de vista frente a los de sus oponentes republicanos— que en cualquier otro momento de la historia de Fox News. ¡Es ridículo! ¡Fox News se está esforzando demasiado por ser ‘políticamente correcto’!”, escribió el mandatario en un mensaje en la red Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un mitin en el Truist Arena, en el campus de la Universidad del Norte de Kentucky, el 17 de octubre de 2026. (Foto de Eric Lee / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / vía AFP). / ERIC LEE

Incluso llegó a pedir a sus seguidores que vieran el mitin que tiene previsto este lunes en Kansas “a través de RSBN”, las siglas de Right Side Broadcasting Network, un medio digital estadounidense de orientación conservadora que suele emitir actos del presidente en directo.

Fox News se sumó el pasado 21 de septiembre al boicot de las grandes cadenas de televisión a la cobertura de Trump, después de que este vetara el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca.

La relación de Trump con Fox News había sido tradicionalmente muy cercana, tanto que para su segundo mandato, el presidente sumó a su gabinete a varias figuras de la cadena, entre ellas el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el de Transporte, Sean Duffy.

Sin embargo, en las últimas semanas han sido varias las oportunidades en las que Trump ha arremetido contra Fox News acusándoles de prestar más atención y dar más cobertura a los actos de campaña de los demócratas que a los republicanos.

La recta final antes de las elecciones de medio mandato está siendo complicada para los republicanos, ya que las encuestas de este fin de semana en ABC News, The Washington Post y NBC News reflejan una ventaja demócrata de entre ocho y diez puntos.

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Además, la aprobación del propio Trump se sitúa en el 33 % frente al 66 % que desaprueba su gestión, según el sondeo de este fin de semana de The Washington Post, ABC News e Ipsos.

Se trata del peor registro en esta serie de encuestas contando sus dos mandatos, incluso por debajo del 38 % que obtuvo tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.