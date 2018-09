Donald Trump ataca a Jeff Sessions: “No tengo Fiscal General”

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su ataque más directo contra su propio fiscal general, Jeff Sessions, al asegurar que carece de uno, pero evitó comentar si piensa despedirle.

"No tengo un Fiscal General. Es muy triste", afirmó Donald Trump en una entrevista en la Casa Blanca con el diario The Hill.

“Fue el primer senador que me apoyó. Y quería ser el Fiscal General y yo no lo veía”, dijo Trump en una entrevista en la Oficina Oval. “Y luego pasó por el proceso de nominación y lo hizo muy mal”.



“Estaba confundido y la gente que trabajaba con él desde hacía mucho en el Senado, no lo trataban bien, pero daba respuestas muy confusas”, dijo el presidente.



El mandatario suavizó su postura un poco cuando habló con la prensa en el jardín de la Casa Blanca horas después de que se transmitiera la entrevista. “Estoy decepcionado del fiscal general por varios motivos, pero tenemos un fiscal general”, aclaró.



No es la primera vez que el mandatario critica a Jeff Sessions, que actúa como secretario de Justicia, pero sí la más contundente desde que éste decidiese inhibirse en la investigación de la presunta colaboración de Rusia con la campaña electoral del 2016 del ahora presidente.

Donald Trump remarcó, no obstante, que no se trata solo de la investigación sobre la llamada trama rusa.

"No estoy contento con la frontera. No estoy contento con numerosas cosas, no solo eso", agregó sin ofrecer detalles.

Sobre la posibilidad de despedirle una vez pasen las elecciones legislativas de noviembre, dadas las frontales e inusuales críticas desde la Casa Blanca, el mandatario eludió ofrecer una respuesta contundente.

"Veremos lo que ocurre. Mucha gente me ha pedido que lo haga. Y creo que estudiaré la historia, y solo digo que quiero dejar las cosas tal y como están, pero fue muy injusto lo que hizo", subrayó Donald Trump.



"Estoy muy decepcionado con Jeff", indicó.

A finales de agosto, el fiscal general replicó al presidente estadounidense ante una serie de críticas previas que mientras esté en el cargo "las acciones del Departamento de Justicia no serán influenciadas incorrectamente por consideraciones políticas".

Tras la recusación de Jeff Sessions, la investigación sobre la trama rusa quedó bajo el mando del fiscal general adjunto Rod Rosenstein, quien designó al fiscal especial Robert Mueller III para encabezar la investigación después de que Donald Trump despidiese de manera fulgurante a James Comey, director del FBI, en 2017.



Fuente: EFE / AP