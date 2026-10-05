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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en Vandalia, Ohio, el 3 de octubre de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en Vandalia, Ohio, el 3 de octubre de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó el lunes los altos precios de la gasolina a los ataques ucranianos contra las refinerías de petróleo rusas, y económico que el aumento se deba a la guerra con Irán.

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