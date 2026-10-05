El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó el lunes los altos precios de la gasolina a los ataques ucranianos contra las refinerías de petróleo rusas, y económico que el aumento se deba a la guerra con Irán.

“Lo que está encareciendo la gasolina ya no es el estrecho de Ormuz, puesto que un número récord de barriles sale de allí casi todos los días, sino la palabra ‘refinerías’, porque las de Rusia están siendo destruidas por Ucrania”, dijo Trump en su red Truth Social.

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Trump, cuyo Partido Republicano se enfrenta a la posible pérdida del control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato el mes que viene, también culpó al cierre de refinerías de petróleo en estados gobernados por demócratas rivales, según afirmó.

Un bombero ucraniano extingue un incendio en el lugar donde un ataque aéreo ruso impactó un taller mecánico en Járkov el 5 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERGEY BOBOK / AFP / SERGEY BOBOK

El aumento del precio de los combustibles es un motivo importante de insatisfacción entre los electores estadounidenses, que están convocados a las urnas el 3 de noviembre.

No es la primera vez que Trump apunta contra los ataques ucranianos contra refinerías rusas. En cambio, el presidente estadounidense no ha comentado hasta ahora el recrudecimiento de los bombardeos rusos en territorio ucraniano, y en particular sobre la capital, Kiev.

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