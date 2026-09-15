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Resumen

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos durante las campaña presidencial de 2024 (Foto de Elijah Nouvelage / AFP)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos durante las campaña presidencial de 2024 (Foto de Elijah Nouvelage / AFP)
/ ELIJAH NOUVELAGE
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó este martes el intento de asesinato que sufrió durante un mitin de la campaña electoral de 2024 a un “complot de los demócratas”, pese a que no hay indicios de que la Administración del entonces presidente demócrata Joe Biden estuviera involucrada.

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