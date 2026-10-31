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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace una pausa mientras habla en un mitin de campaña de mitad de mandato en el Ocean Center, en Daytona Beach, Florida, el 30 de octubre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace una pausa mientras habla en un mitin de campaña de mitad de mandato en el Ocean Center, en Daytona Beach, Florida, el 30 de octubre de 2026. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Gobierno de Cubano va a durar mucho más”, y que se verán resultados en el país caribeño “dentro de estos dos años y medio, incluso antes de eso”.

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