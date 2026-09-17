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Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: EFE)
Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que autorizó a la delegación iraní, liderada por el presidente Masud Pezeshkian, a viajar a Nueva York para participar la próxima semana en la Asamblea General de la ONU, una visita que tendrá lugar en plena guerra entre Washington y Teherán.

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