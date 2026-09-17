La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que autorizó a la delegación iraní, liderada por el presidente Masud Pezeshkian, a viajar a Nueva York para participar la próxima semana en la Asamblea General de la ONU, una visita que tendrá lugar en plena guerra entre Washington y Teherán.

“En cumplimiento de nuestras obligaciones como país anfitrión, la delegación principal del régimen iraní podrá asistir a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU” , declaró a la prensa un portavoz del Departamento de Estado.

La fuente precisó que la delegación iraní será más reducida que la del año pasado, cuando Estados Unidos ya denegó visados a varios miembros del equipo de prensa que pretendían acompañar a Pezeshkian a Nueva York.

Al igual que en 2025, los representantes iraníes estarán sujetos a restricciones durante su estancia en Nueva York, entre ellas la prohibición de adquirir productos de lujo.

Está previsto que Pezeshkian pronuncie su discurso ante la Asamblea General el próximo miércoles, aunque el viaje había estado rodeado de incertidumbre, ya que Teherán afirmó el lunes que el mandatario aún no había recibido su visado.

La visita se produce más de seis meses después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, una ofensiva que no ha logrado su objetivo de derrocar al régimen de los ayatolás, y tras varios intentos frustrados de negociar un acuerdo de paz.

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Aunque Estados Unidos e Irán no mantienen relaciones diplomáticas oficiales, la República Islámica cuenta con diplomáticos acreditados ante Naciones Unidas, lo que obliga a Washington, en virtud del Acuerdo de Sede de la ONU, a facilitar su entrada y permanencia en el país.

Durante el Mundial de fútbol de este verano, la selección iraní afrontó restricciones que la obligaron a concentrarse en la ciudad mexicana de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, y a entrar en territorio estadounidense únicamente para disputar sus partidos.

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