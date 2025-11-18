Escucha la noticia
Donald Trump autoriza la venta a Arabia Saudita de los cazas F-35 que pedía Bin Salmán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó este martes la venta de cazas furtivos F-35 solicitada por Arabia Saudita, durante una reunión con el príncipe heredero del país, Mohamed bin Salmán, en la Casa Blanca.
“El presidente Trump aprobó un importante paquete de ventas de defensa, que incluye futuras entregas de F-35, lo que fortalece la base industrial de defensa de Estados Unidos y garantiza que Arabia Saudita continúe comprando productos estadounidenses”, detalló la Casa Blanca en un comunicado.
MIRA AQUÍ: Príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán anuncia inversiones de hasta casi 1 billón de dólares en EE.UU.
Además, acordaron la compra por parte de Riad de casi 300 tanques estadounidenses y suscribieron un Acuerdo de Defensa Estratégico (SDA, por sus siglas en inglés) que “fortalece” la cooperación militar entre los dos países.
La adquisición de los F-35, los aviones de combate furtivos más avanzados del mundo, que solo fabrica Estados Unidos, era una de las prioridades de Bin Salmán durante su visita.
Trump ya había adelantado que autorizaría la operación, pese a los recelos existentes en Washington, donde se temía que la transferencia pudiera alterar el equilibrio de fuerzas en Oriente Medio y generar inquietud en Israel.
El príncipe heredero fue recibido en la Casa Blanca con una pomposa ceremonia de bienvenida en la que sobrevolaron aviones de combate, incluidos tres F-35.
MÁS INFORMACIÓN: Trump exculpa al príncipe heredero Mohamed Bin Salmán del asesinato de Jamal Khashoggi: “Él no sabía nada”
Trump y Bin Salmán firmaron también un pacto de cooperación en materia de energía nuclear con fines civiles, así como otros acuerdos relativos a minerales críticos destinados a diversificar las cadenas de suministro.
Asimismo, rubricaron un memorando de entendimiento sobre inteligencia artificial que “concede al Reino acceso a sistemas estadounidenses líderes a nivel mundial, al tiempo que protege la tecnología de Estados Unidos frente a influencias extranjeras”.
Bin Salmán anunció durante el encuentro que el paquete de inversiones saudíes en Estados Unidos se elevará hasta un billón de dólares, frente a los 600.000 millones anunciados en mayo durante la visita de Trump a Riad.
