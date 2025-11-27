El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisa que "empezará a detener" el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump avisa que “empezará a detener” el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este jueves que las Fuerzas Armadasempezarán muy pronto” a “detener” a los “narcotraficantes de Venezuela” por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.

Información en desarrollo...

