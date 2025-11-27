Trump avisa que “empezará a detener” el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Trump avisa que “empezará a detener” el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierraResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este jueves que las Fuerzas Armadas “empezarán muy pronto” a “detener” a los “narcotraficantes de Venezuela” por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.
Información en desarrollo...
Newsletter Vuelta al Mundo
Contenido sugerido
Contenido GEC