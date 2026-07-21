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Resumen

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, gesticula mientras se dirige a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de clausura de la cumbre del G7, celebrada en Évian, al este de Francia, el 17 de junio de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente de EE. UU., Donald Trump, gesticula mientras se dirige a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de clausura de la cumbre del G7, celebrada en Évian, al este de Francia, el 17 de junio de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este martes que su país tomará medidas si los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, cumplen su amenaza de imponer un bloqueo marítimo en el mar Rojo.

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