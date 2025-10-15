El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bromea sobre el despliegue militar en el Caribe cerca a Venezuela: "ya nadie quiere entrar al agua". (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump bromea que tras ataques a botes cerca de Venezuela "ya nadie quiere entrar al agua"

El presidente de , , bromeó este miércoles sobre las acciones militares del Ejército de su país en el Caribe sur cerca de , durante un recuento de los logros de su Administración.

De hecho, ya nadie quiere ir a pescar. Nadie quiere hacer nada cerca del agua”, dijo Trump durante una cena con aliados y donantes en la Casa Blanca, en referencia a los al menos cinco ataques que ha realizado la Armada de EE.UU. contra embarcaciones que vinculó al narcotráfico proveniente de Venezuela.

MIRA AQUÍ: “No a los golpes de Estado dados por la CIA”, pide Maduro en medio de despliegue militar de EE.UU.

El mandatario agregó que “puede que tengan un hermoso barco y más les vale deshacerse de él porque están muy nerviosos”, al bromear sobre el control que dice el Comando Sur ha logrado sobre el área y al asegurar que el tráfico de drogas por el océano ha mermado considerablemente.

Los comentarios del mandatario causaron risas de los empresarios y ejecutivos que asistieron a la Casa Blanca para celebrar la construcción de un salón de baile de doscientos millones de dólares a base de donaciones.

Las bromas del mandatario llegan pocas horas después de que confirmara que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) realizar operativos de forma encubierta en Venezuela y asegurar que estudia la opción de llevar los operativos antinarcóticos a suelo venezolano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles 15 de octubre que considera atacar en tierra a cárteles de Venezuela, luego de una serie de mortíferos golpes en altamar contra supuestas lanchas del narcotráfico. (AFP)

El presidente republicano calificó de “ridículo” el cuestionamiento sobre si habría autorizado a la CIA el asesinato del líder venezolano, Nicolás Maduro.

MÁS INFORMACIÓN: Trump dice que “considera” atacar en tierra a cárteles de Venezuela

Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense ha documentado la destrucción de cinco embarcaciones supuestamente provenientes de Venezuela con ilícitos en camino hacia Estados Unidos.

Trump ha sido cuestionado por senadores demócratas por el uso de la fuerza militar para destruir los barcos sin autorización legislativa y el jefe de Estado de EE.UU. ha respondió diciendo que en treinta años de actuar de forma “políticamente correcta” la Guardia Costera no ha logrado detener al narcotráfico.

Trump anuncia seis muertos en nuevo ataque contra supuesta lancha narco frente a Venezuela
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

