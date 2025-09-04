Donald Trump busca endurecer el examen para adquirir la ciudadanía de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras organiza una cena para líderes tecnológicos estadounidenses en la Casa Blanca, en Washington, DC, EE.UU., el 4 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/WILL OLIVER)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un gesto mientras organiza una cena para líderes tecnológicos estadounidenses en la Casa Blanca, en Washington, DC, EE.UU., el 4 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/WILL OLIVER)
La Administración del presidente de , , consideró este jueves que se debe hacer más difícil el examen de ciudadanía, elevando los criterios de aprobación, sumando un componente de ensayo y revirtiendo políticas relajadas, en su esfuerzo por fortalecer su discurso de un supuesto fraude migratorio.

El director del servicio de Ciudadanía e Inmigración, Joseph Edlow, afirmó que el examen actual es “demasiado fácil” y que se necesita un formato más riguroso que evalúe mejor el conocimiento cívico y constitucional de los aspirantes.

MIRA AQUÍ: Agentes de inmigración de EE.UU. allanan la planta de producción de Hyundai en Georgia

Durante un evento este jueves en Washington, organizado por el Centro de Estudios para la Migración, Edlow detalló que los cambios podrían incluir elevar el puntaje mínimo y añadir un ensayo escrito donde el solicitante explique qué significa ser ciudadano estadounidense.

Como parte de su estrategia el servicio reactivará entrevistas con vecinos y compañeros de trabajo de los solicitantes, una práctica que no se usaba desde la presidencia de George W. Bush, y busca reforzar sus investigaciones con agentes especiales.

Edlow subrayó que la agencia está abandonando un modelo centrado en la atención al solicitante para adoptar uno enfocado en la aplicación estricta de la ley, declarando una “guerra al fraude” en el proceso de naturalización.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

