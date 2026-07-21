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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegan a la ceremonia de clausura tras la final del Mundial de Fútbol de 2026 en East Rutherford, el 19 de julio de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP)
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegan a la ceremonia de clausura tras la final del Mundial de Fútbol de 2026 en East Rutherford, el 19 de julio de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría impulsando al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como candidato a próximo secretario general de Naciones Unidas, según informó este martes el diario New York Post, que cita a fuentes cercanas al mandatario.

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