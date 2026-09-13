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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en Doonbeg, al oeste de Irlanda, el 13 de septiembre de 2026. Foto: PAUL FAITH / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en Doonbeg, al oeste de Irlanda, el 13 de septiembre de 2026. Foto: PAUL FAITH / AFP
/ PAUL FAITH
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, tachó este domingo de “fuerzas negativas” a quienes piden regular la inteligencia artificial (IA) pese a las alertas de los líderes del sector, como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk, sobre los creciente riesgos de la tecnología.

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