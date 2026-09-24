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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa tras mostrar al presidente de China, Xi Jinping, el nuevo helipuerto de la Casa Blanca y el nuevo helicóptero Sikorsky VH-92 Patriot, que forma parte de la nueva flota Marine One, durante una visita de Estado en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 24 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/Annabelle Gordon / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa tras mostrar al presidente de China, Xi Jinping, el nuevo helipuerto de la Casa Blanca y el nuevo helicóptero Sikorsky VH-92 Patriot, que forma parte de la nueva flota Marine One, durante una visita de Estado en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 24 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/Annabelle Gordon / POOL
/ Annabelle Gordon / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves de “gran reunión” el encuentro que mantuvo en la Casa Blanca con su homólogo chino, Xi Jinping, en un contexto de tensiones entre Washington y Pekín.

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