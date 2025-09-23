Trump cambia de postura y dice que Ucrania puede ganar la guerra a Rusia y recuperar todo su territorio ocupado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York el 23 de septiembre de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
El presidente de Estados Unidos, , protagonizó este martes un cambio de postura y afirmó que , con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de y recuperar los territorios ocupados, tras meses intentando poner fin al conflicto.

“(Ucrania) tiene un gran espíritu y cada vez mejor, en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe”, afirmó el mandatario en la plataforma Truth Social.

PUEDES VER: El reloj nuclear avanza: la incertidumbre por el fin del START III y por qué Putin pidió que sea prorrogado

El republicano se pronunció así tras reunirse en Nueva York, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, con el presidente ucraniano,, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por separado.

Con este mensaje, Trump pareció tirar la toalla en las negociaciones con Zelensky y el presidente ruso, , con las que ha intentado poner fin a la guerra en Ucrania.

“Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando (a Rusia), creo que Ucrania, , está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original”, expresó.

Trump apuntó que “con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Aunque el presidente estadounidense dijo que les desea “lo mejor a ambos países”, agregó que Estados Unidos seguirá “ para que esta haga lo que quiera con ellas”.

Trump llegó a la conclusión de que Ucrania puede recuperar su territorio porque, según dijo, “Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”, lo que hacer .

El mandatario predijo que tarde o temprano los habitantes de Moscú y de las otras grandes ciudades rusas descubrirán “la verdadera naturaleza de esta guerra”, incluida “la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se formen”, porque Rusia gasta “la mayor parte de su dinero en combatir a Ucrania”.

