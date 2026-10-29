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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas tras bajar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 29 de octubre de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas tras bajar del Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 29 de octubre de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló los mítines que tenía previstos este sábado en Kansas y el domingo en Iowa, y los sustituirá por actos virtuales, en la recta final de la campaña para las elecciones de medio mandato del próximo martes.

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